القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة والصناعة المحدودة "البلاستيك والمذهبات الزجاجية" بالمملكة بصرف جميع مستحقات العامل "أدهم .خ.س" المتمثلة في أجور السفر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتى تقديم استقالته، وبلغت إجمالها 20 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 84 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل "أدهم.خ.س" المتمثلة في أجور السفر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتى تقديم استقالته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التي تم تسويتها بعد النزاع مع الشركة، وحكمت المحكمة بالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر له، وتم حصول العامل على جميع مستحقاته نقدا مكتب التمثيل العمالي وبلغت 20 ألف ريال سعودي وحصوله على إفادة من الشركه بعدم الممانعة في ترحيلهؤ فضلا عن إقرار من العامل باستلام كافة حقوقه المشمولة في الحكم وبذلك أسدل الستار على منازعة العامل دون إجراءات محكمة التنفيذ.