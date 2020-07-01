يوليو شهر الحسم.. العناني بعد غلقه فندقًا: لن أسمح بأي تصرف يضر السياحة
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه لن يسمح لأي فندق أو منشأة سياحية تضيّع مجهود الوزارة في إعادة السياحة
وأضاف العناني، في تصريحات له على هامش إعادة افتتاح المتحف المصري، اليوم الأربعاء: "لقد أغلقت أحد الفنادق بعد ظهور فيديو لحفلة مزدحمة لم تراعِ الإجراءات الاحترازية، ولو لم أتخذ موقفًا حاسمًا لتم استغلال هذا الفيديو في ضرب السياحة"
وأضاف وزير السياحة والآثار: إن إغلاق فندق يعد كارثة؛ لأن لديه عمالة والتزامات؛ ولكنني كنت مضطرًّا حتى لا أضرب السياحة بعد عودتها
وتابع العناني: يعد شهر يوليو حاسمًا في مصير السياحة المصرية، إما أن يطلَّع السياحة فوق أو يغلقها، وكل المجموعات السياحية الموجودة في مصر مهمة جدًّا؛ لأن الجميع يراقبها، ويتوقف عليها تقييم الوضع الحالي، فكل السياح يخبرون أهلهم وبلادهم وسفاراتهم بما شاهدونه؛ إما سلبيًّا وإما إيجابيًّا.
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