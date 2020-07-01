هدايا تذكارية للمسافرين.. "مصر للطيران" تهدي راكبَين تذاكر مجانية في عيد ميلادهما
كتب- محمد عبيد:
أهدى الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الأربعاء، تذكرتين مجانيتَين على أي من رحلات الشركة الدولية لراكبَين تصادف عيد ميلادهما أول يوليو.
فاز بالتذكرتين كلٌّ من منة الله هشام السيد، راكبة مصرية على رحلة أبوظبي، وكيزيتو عبد الله، راكب أمريكي على رحلة لندن، وتم تعلية درجة السفر إلى عدد من الركاب. كما قدمت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة هدايا تذكارية للمسافرين، اليوم، من خلال منافذها بمطار القاهرة الدولي.
كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد قام صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية داخل صالة السفر بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، يرافقه عدد من قيادات الطيران المدني ومطار القاهرة؛ لمتابعة انطلاق أولى الرحلات الدولية للشركة الوطنية مصر للطيران، بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.
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