حتى التاسعة مساءً.. التموين تبدأ اليوم صرف السلع التموينية لشهر يوليو

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يبدأ، اليوم الأربعاء، صرف السلع التموينية عن شهر يوليو من المنافذ التموينية الممثلة في محلات البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينية حتى ٤ أفراد، بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الوزارة تعليمات بتشديد الرقابة على بقالي التموين ومنافذ التموين، باتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية، وعدم وجود زحام داخل المنفذ الاستهلاكي، إضافة إلى ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التعامل مع المواطنين.