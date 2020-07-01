وسط جو يسوده التفاؤل.. "مصر للطيران" تطلق 14 رحلة وتخفيضات لرحلات أوروبا وأمريكا

كتب- محمد عبيد:

قالت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إنها سيَّرت، اليوم الأربعاء، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب على ١٤ رحلة دولية؛ حيث أقلعت أول رحلة اليوم متجهة إلى تونس في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، واستقبل المسافرين في مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وصرح الطيار رشدي زكريا، قائلًا: بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا بكل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، معقبًا: تبدأ الإجراءات منذ دخول الراكب المطار وعلى الطائرات، وحتى وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة.

وتمنى زكريا زوال هذا الوباء وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى؛ حيث لا يزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان.

وحرص العاملون بـ"مصر للطيران" من أصحاب المواهب الفنية، على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية تتضمن موسيقى وأغاني وطنية ترحيبًا بالركاب وتعبيرًا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى وسط جو يسوده الأمل والتفاؤل بتخطي هذه الظروف الصعبة.

ومن ناحية أخرى، دعا الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، ركاب الشركة إلى اتباع كل الإرشادات الوقائية وتعليمات السفر التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، معلنًا طرح الشركة تخفيض 20% إلى العديد من الوجهات الأوروبية وإلى نيويورك وواشنطن لشراء التذاكر حتى 15 يوليو والسفر حتى 31 أغسطس المقبل.