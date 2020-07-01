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بالصور.. وزير الآثار يفتتح المتحف المصري بالتحرير

10:43 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
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كتب- مصراوي:

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحية، منذ قليل، إعادة فتح المتحف المصري بالتحرير، أمام الجمهور، بعد غلقة منذ مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا.

ويأتي إعادة افتتاح المتحف المصري بالتحرير، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، لإعادة الفتح التدريجى لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.

يرافق الوزير عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، على رأسهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري.

المتحف المصري وزارة الآثار والسياحية فيروس كورونا خالد العناني التحرير

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