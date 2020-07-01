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جهاز القاهرة الجديدة يعلن أرقام عمارات "دار مصر" الجاهظة للتسليم

03:00 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
جهاز القاهرة الجديدة يعلن أرقام عمارات "دار مصر" الجاهظة للتسليم

عمارات دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز القاهرة الجديدة غي تسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر بمنطقة شمال القرنفل كود 111.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الوحدات الجاهزة للتسليم يصل عددها لـ624 شقة بواقع 26 عمارة.

وأضاف غنيم، لمصراوي، إن الوحدات الجاهزة للتسليم تتواج بعمارات أرقام:(346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205).

وتابع: "سيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وذلك لحماية الحاجزين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في التوقيتات المحددة".

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، لمصراوي، أنه يتم تحديد مواعيد إضافية لإنهاء إجراءات الاستلام لمن تخلف عن ذلك في المواعيد المعلنة من قبل الجهاز.

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.​

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