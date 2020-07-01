الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" في مدينة بدر الأحد
كتب - محمد عبدالناصر:
يبدأ جهاز تنمية مدينة بدر، يوم الأحد الموافق ٥ يوليو المقبل في تسليم ٢٧ عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، حيث سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعًا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 51، 52، 53، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 48، 49، 50، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 45، 46، 47، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020.
وتابع: "كنا سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الأربعاء 15/7/2020".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
68311
عدد المصابين
-
18460
عدد المتعافين
-
2953
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10523115
عدد المصابين
-
5734725
عدد المتعافين
-
511245
عدد الوفيات
إعلان