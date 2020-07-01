تعقيم قناع الوجه وكابينة للحجر.. ضوابط عودة الأنشطة السياحية

كتب يوسف عفيفي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط والاشتراطات الصحية لتشغيل الأنشطة السياحية - (الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص)-.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف عودة السياحة الوافدة، اعتبارا من غد اليوم، وفقا لهذه الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، إلى ثلاث محافظات (مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء)،

وبحسب بيان غرفة الغوص والأنشطة البحرية، تضمنت الضوابط 5 بنود كالتالي:

أولا: اشتراطات منطقة الاستقبال وكافة الأماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:

- توفير المطهرات ومعقمات الأيدي بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام.

- وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

- منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المركز أو المنشأة.

- التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

- ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن 1 متر على الأقل في حجرات التدريب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.

- الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.

ثانيا: اشتراطات تنظيف وتعقيم معدات الغوص و السنوركل والغوص الحر والأنشطة البحرية:

- تعقيم المعدات: المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفو BCD - بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10% (للتخفيف يضاف ربع كوب من الكلور (المبيض) على ٩٥,٤ لتر من المياه)، إذا كان المبيض بتركيز 5% (للتخفيف يضاف نصف كوب من الكلور (المبيض) على 9,4 لتر من المياه).

- تنظيف وتطهير كافة المعدات بعد كل استخدام.

- الاحتفاظ بالمعدات المؤجرة (المرتجعة) التي لم تنظف بعد في منطقة منفصلة عن منطقة تخزين المعدات النظيفة، واستبدالها بشكل متكرر لتجنب استخدام نفس المعدات بشكل منتظم.

- الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين.

- التنبيه على الزائرين بضرورة تنظيف أجهزتهم الشخصية، وتشجيعهم على إحضار المعدات الخاصة بهم.

- غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة "بـ الكايت سيرف، الويند سيرف، التزلج على الماء، الباراشوت" بالماء وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

ثالثا: اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفاري:

- العمل بنسبة إشغال 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزائرين على قوارب السياحية.

- قياس المنشآت درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات.

- الالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت.

- الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية.

- تشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام.

- الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب (الطبلية) لتجنب الزحام.

- توفير كافة أدوات الاسعافات الأولية والمعدات الوقائية الكافية على متن القوارب.

- توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

- طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام (مع الالتزام بضوابط المطاعم والمطابخ المذكورة عالية).

رابعاً: الإجراءات الوقائية فى حالة وجود إصابة بفيروس كورونا على متن يخوت السفارى:

- تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي (على ألا تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت).

- إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من أعراض كورونا والالتزام بالعزل في الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت.

- تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن (قدر المستطاع) والحرص على دخول الهواء المتجدد داخل الكبائن.

خامسا: اشتراطات العاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:

- توعية العاملين بأعراض فيروس كورونا المستجد والسبل الوقائية للحد من انتشار العدوى.

- قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميا.

- إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وتنظيف المطبخ ومحطات شحن وصيانة الإسطوانات ومعدات الغوص والقائمين على تنظيف معدات للإيجار بارتداء القفازات.

- تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الآمن.

- المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً.

- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 8 مراكز للغوص و 6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والصحة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وضعت كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر باللغتين العربية والإنجليزية، والتي يتم تطبيقها بكافة أنواع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية.