وزير النقل يتابع وصول 348 راكب مصري من الأردن

الجيزة: إزالة 15 عقارًا مخالفًا بالأحياء و تعديات على أملاك الدولة

كتب - أسامة علي:

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصول العبارة ايلة التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، وعلى متنها 348 راكب من المصريين، العائدين من المملكة الأردنية و38 سيارة إلى ميناء نويبع البحري قادمة من ميناء العقبة، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والأردني لتسهيل عودة المصريين الراغبين فى العودة الى مصر .

ووجه وزير النقل، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي، وأعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات .

وقامت شركة الجسر العربى، بتوزيع الكمامات على الركاب على متن السفينة مع الالتزام بالقواعد والتعليمات الصحية أثناء الرحلة، وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي، وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات وقام ضباط الجوازات بإنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة .

وتم تفويج الركاب من السفينة في مجموعات صغيرة لإنهاء الإجراءات الجمركية والتفتيش حفاظا على تعليمات وزارة الصحة بقواعد التباعد الاجتماعي، وتم توفير سيارة إسعاف بجوار السفينة لنقل أى حالة يشتبه فى إصابتها وتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور .