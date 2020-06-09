٣٣ مليار في ٦ سنوات.. النقل توضح حجم الإنجازات بقطاع مترو الأنفاق

كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، عن حجم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال ٦ سنوات، في قطاع مترو الأنفاق.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .

وافتتحت الوزارة، 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للـركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .

وتقدمت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .

وشهدت الوزارة، بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .

وبدأت الوزارة لأول مرة في مصر، تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

ونجحت الوزارة، في توريد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه، إضافة إلى توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .

وتم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه، إضافة إلى التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه ، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي، وكذلك التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.

وأنشأت الوزارة، ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه، إضافة إلى إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.

وتم تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه، وكذلك تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه .

وحول إجراءات تحسين مستوي الخدمة، تم تحسين مستوى نظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية .