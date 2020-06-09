متحدث الكهرباء يكشف حقيقة عدم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة راعت أن تكون نسبة الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء هذا العام أقل من الماضي، مراعاة لظروف أزمة فيروس كورونا.

وقال متحدث الوزارة فى تصريحاته لمصراوي، إن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل رفع الدعم لثلاثة سنوات، قائلًا: "غير صحيح والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن بتحريك الأسعار يكون على مدار خمس سنوات".

ومن المقرر، أن يتم تنفيذ الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع اعتبارا من يوليو المقبل عن استهلاك شهر يونيو، وعلى الفواتير من شهر أغسطس عن استهلاك شهر يوليو، وبالتالى النتيجة واحدة فى كلا من النظامين إذ يكون التنفيذ والعمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اول يوليو ٢٠٢٠ .

ووفقا لإعلان الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء فإنه سيتم المحاسبة وفقا كالتالى:_

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات 38 قرش

2- - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 48 قرش

3- - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 65 قرش

يوجد فرق اعادة محاسبة

4- - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 96 قرش

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 118 قرش

6- - الشريحة السادسة من ٦٥١ إلى أقل من ألف كيلووات 118 قرش يوجد فرق إعادة محاسبه ( يتم المحاسبة من بداية الصفر الى أقل من ال ١٠٠٠ كيلووات ) مقابل ١١٨ قرش للكيلو وات ساعة .

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم 145 قرشًا يوجد فرق إعادة محاسبة بحيث (يتم المحاسبة من بداية الصفر الى اكبر من ال ١٠٠٠ كيلووات )

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار حول تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، التي أعلنتها الوزارة في مؤتمر صحفي، اليوم، لمدة ثلاث سنوات.