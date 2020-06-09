خلال اجتماعها الدوري.. لجنة التدريب بقومي المرأة تناقش خطة عملها الفترة المقبلة
كتبت- نور العمروسي:
عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي المرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس، وأعضاء اللجنة، باستخدام تقنية zoom.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن الاجتماع ناقش بعض النقاط الخاصة بالأدلة التدريبية والخروج ببعض التوصيات، منها تطوير واستكمال التعديلات الخاصة بدليل المرأة ومكافحة الفساد، وتقديم مقترح بالشرائح الخاصة بالفيديو التوعوي للمرأة في ظل فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إعداد الهيكل البنائي للدليل الخاص برفع كفاءة المرأة التدريبية في إطار التعامل مع الأزمات.
كما تم مناقشة مقترح إعداد ورقة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالانتخابات القادمة في إطار حماية المرأة.
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