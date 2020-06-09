أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

محلية البرلمان توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية

08:46 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
محلية البرلمان توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية

مجلس النواب

كتب - مصراوي:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي موازنة ديوان عام وزارة التنمية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة.

واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لممثلي وزارة التنمية المحلية بشأن الموازنة المقدرة للوزارة عن السنة المالية الجديدة، وطلباتهم، لكنهم لم يبدوا أي ملاحطات، موضحين أن موازنة العام المالي الجديد فيها زيادة مبلغ مليار و900 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2019/2020، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.

ولفت ممثلي الوزارة، إلي أن موازنة العام الجاري كان مخصصا لها مبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه، وتم تعزيزها خلال السنة المالية وفقا لاحتياجات الوزارة لتبلغ إجماليها 6 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة تتجاوز 3 مليار جنيه.

مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية أحمد السجيني موازنة وزارة التنمية المحلية

الخبر التالى:

الأزهر: احتكار السلع الطبية والتجارية والمغالاة في أسعارها حرام شرعا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة