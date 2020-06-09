محلية البرلمان توافق على موازنة وزارة التنمية المحلية
كتب - مصراوي:
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي موازنة ديوان عام وزارة التنمية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وذلك في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة.
واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لممثلي وزارة التنمية المحلية بشأن الموازنة المقدرة للوزارة عن السنة المالية الجديدة، وطلباتهم، لكنهم لم يبدوا أي ملاحطات، موضحين أن موازنة العام المالي الجديد فيها زيادة مبلغ مليار و900 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2019/2020، الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
ولفت ممثلي الوزارة، إلي أن موازنة العام الجاري كان مخصصا لها مبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه، وتم تعزيزها خلال السنة المالية وفقا لاحتياجات الوزارة لتبلغ إجماليها 6 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة تتجاوز 3 مليار جنيه.
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