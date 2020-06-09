"مواليد 2016 وحتى 2018".. الصحة تُطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
كتب - أحمد جمعة:
أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨.
وشددت الوزارة على المواطنين ضرورة إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مع وجود مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم.
ولفتت إلى أن التطعيم سيكون بمكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
تستهدف الحملة الجديدة 6 ملايين طفل من المصريين والأجانب المقيمين في مصر، وستكون بالحقن "سولك الجزيئي" وليس عن طريق الفم.
وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
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