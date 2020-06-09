أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"مواليد 2016 وحتى 2018".. الصحة تُطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

08:10 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
"مواليد 2016 وحتى 2018".. الصحة تُطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

تطعيم شلل الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨.

وشددت الوزارة على المواطنين ضرورة إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مع وجود مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم.

ولفتت إلى أن التطعيم سيكون بمكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تستهدف الحملة الجديدة 6 ملايين طفل من المصريين والأجانب المقيمين في مصر، وستكون بالحقن "سولك الجزيئي" وليس عن طريق الفم.

وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وزارة الصحة التطعيم ضد شلل الأطفال مواليد 2016 مكاتب الصحة منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة