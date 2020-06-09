240 درجة حدًّا أدنى.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام

كتب- محمد عبدالناصر:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه، للعام الدراسي 2020- 2021؛ حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.

واعتمد راشد أيضًا التنسيق للتعليم الصناعي؛ فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم (ث ص بنين)، و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية، و220 درجة للعام، و210 للإعداد المهني و220 درجة للميدان الصناعية بنات، والهرم بنات، و220 درجة للجيزة (ث ص بنات) للعام، و215 للمهني و210 درجات لـ(طهما ث ص بنين) و(أحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين) بأطفيح، و(وردان ث ص) و(القبابات ث ص) و(الحوامدية ث ص بنات) و(المنوات ث ص بنات) و(أطفيح ث ص بنات) وفصول نظامي ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.

واعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التي تقبل الصناعي 3 سنوات، ونظام الإعداد المهني بـ210 درجات للعام، و205 للمهني؛ وهي مدارس (شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين) و(ناصر ث ص بنين) و(الصف ث ص بنين) و(نكلا ث ص م) و(أبو رواش ث ص م) و(الكداية ث ص م) والبدرشين والصف والعياط (ث ص بنات). و190 درجة لـ(الباويطي والمناجم)، و235 درجة لـ(البرمبل الصناعية)، و255 درجة لــ(6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا).

واعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي؛ حيث تم تحديد 200 درجة لـ(الجيزة الزراعية)، و195 درجة لـ(الثانوية الزراعية المهنية)، و160 درجة لأطفيح وطهما، و175 درجة لـ(أبو غالب) و(الثانوية الزراعية بالواحات البحرية)، إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي بـ245 درجة لـ(الهرم الفندقية الرسمية) و245 درجة لـ(الجيزة الفنية المتقدمة) (5 سنوات)، و220 درجة لــ(6 أكتوبر الفندقية المتقدمة) (5 سنوات)، و220 درجة لـ(الشيخ زايد الفندقية) و210 درجات لـ(الهرم الفندقية المهنية) و210 درجات لـ(الصف الفنية المتقدمة)، و210 درجات للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر وأوسيم، و195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط، و140 درجة لـ(الباويطي التجارية) ومدارس التعليم الخاص (تجاري وفندقي)، وفصول خدمات تعليم تجاري.

أما عن مدرسة (الحوامدية للتعليم المزدوج)، فإنه يتم اختيار 40 طالبًا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بها.

وقال خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها، بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقًا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.