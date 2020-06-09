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عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات بشارع المعز

04:52 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- علاء أحمد:

شهد شارع المعز في منطقة القاهرة الفاطمية، حالة من الهدوء وسط تراجع حركة المواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي"، التزام المواطنين في شارع المعز، بارتداء "الكمامات"، والحفاظ على المسافات الآمنة فيما بينهم، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ارتداء الكمامات شارع المعز حركة المواطنين فيروس كورونا

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