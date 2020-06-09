عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات بشارع المعز

من 4 إلى 105 جنيهات على الفاتورة.. ننشر الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء

بالصور.. تعافي 138 من "كورونا" بعزل المدينة الجامعية في بني سويف

احسب فاتورتك.. جدول أسعار شرائح الكهرباء حتى عام 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- علاء أحمد:

شهد شارع المعز في منطقة القاهرة الفاطمية، حالة من الهدوء وسط تراجع حركة المواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي"، التزام المواطنين في شارع المعز، بارتداء "الكمامات"، والحفاظ على المسافات الآمنة فيما بينهم، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.