وزيرا السياحة والطيران يقران حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة الخارجية عند عودتها

كتب- محمد عبيد:

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، و20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة، وتسهيل إجراءات السفر والوصول؛ تشجيعًا على استقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، اليوم الثلاثاء، ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة من الخارج عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء، في إطار حرص قطاعي الطيران والسياحة على التعاون الدائم؛ من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وأكد منار جاهزية المطارات لاستقبال السائحين، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد العناني أنه لتشجيع وتحفيز منظمي الطيران والرحلات السياحية الكبرى لجلب المزيد من السائحين إلى المحافظات السياحية الشاطئية بها؛ وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، منحت وزارة البترول، الشهر الماضي، تخفيضات على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد، والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

وأشار العناني إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا، تبنت وزارة السياحة والآثار سياسة جديدة لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وإتاحة المقاصد السياحية بكل أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتَي السياحة والآثار والطيران المدني، بدأت شركة "مصر للطيران"، في فبراير الماضي، تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات. كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضاً ٢٠% على أسعار تذاكر زيارة كل المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران و"إير كايرو"، على أن تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يومًا.