40 مليون جنيه زيادة في إيرادات التذاكر.. "السكك الحديدية" تكشف أبرز إنجازاتها في 6 سنوات

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها حققت عدة إنجازات في مجال "السكك الحديدية"، على مدى ٦ سنوات، بإجمالي مبالغ تم صرفها على مشروعات تطوير السكك الحديدية بلغ 40 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليار جنيه.

ويتقدم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية (خط القاهرة- الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، وخط بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترًا، وخط بني سويف- أسيوط بطول 250 كيلومترًا، وخط أسيوط- نجع حمادي بطول 181 كيلومترًا، وخط نجع حمادي- الأقصر بطول 118 كيلومترًا)، بطول إجمالي 971 كيلومترًا، بتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من 5 أبراج إشارات على خط القاهرة- الإسكندرية (قويسنا- بركة السبع- إيتاي البارود- كفر الزيات- عرب الرمل)، و4 أبراج إشارات على خط بني سويف- أسيوط (أبو قرقاص- مغاغة- الروضة- بني مزار)، وكذلك توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه.

وتضمنت خطة وزارة النقل توريد 260 جرارًا جديدًا، وإعادة تأهيل وتطوير وعمرة 172 جرارًا، حيث تم:

التعاقد على توريد 110 جرارات من شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، وإعادة تأهيل 81 جرارًا مع التعاقد على عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة، بقيمة 602 مليون دولار، وقد تم وصول اول 30 جرار حتى الآن وتم شحن 20 جرارًا أخرى، بتاريخ 25 مايو، ومن المقرر وصولها إلى ميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020. كما تم شحن 20 جرارًا أخرى يوم 2 يونيو، لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020، ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلى 70 جرارًا بنهاية يونيو 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 7جرارات من إجمالي 81 جرارًا سبق توريدها إلى الهيئة عامي 2008- 2009، ومن المقرر أن يصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلى عدد 22 جرارًا.

وتابعت "النقل" بأنه تم التعاقد على توريد 50 جرارًا جديدًا وتحديث 50 جرارًا، وإجراء عمرة لعدد 41 جرارًا مع شركة PRL الأمريكية، وعقد صيانة لـ141 جرارًا لمدة 15 سنة، بتكلفة 466 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نهو إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار الأوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو؛ حيث إنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولى خلال شهر يونيو 2020.

ولفتت "النقل" إلى أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية، بقيمة 126 مليون يورو في أبريل 2019، بالإضافة إلى عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتي ضمان، ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

وقالت وزارة النقل إنه التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1,016 مليار يورو، والانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، والتعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه، وإنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانًا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقانًا منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه، والانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه، والتعاقد لتوريد عدد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو.

إجراءات تحسين مستوى الخدمة

قالت النقل إنه تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامين)، لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية، لتخريج كوادر فنية مدربة تسهم في تطوير السكك الحديدية (وتم إدراجه في التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين/ صرافين التذاكر/ محصلي التذاكر على الأبواب، مع تطبيق نظام حوكمة؛ لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد، لمنع التهرب، وتم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين؛ مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريًّا؛ مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / عمرة 41 جرارًا لأول مرة من مواردها.

وتم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية، وتم التصديق على تعيين 150 مهندسًا؛ لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة؛ حيث تم تخريج عدد 119 مهندسًا على أربع دورات تدريبية، وجار حاليًّا إجراءات ترشيح 31 مهندسًا للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية.

وأجرت الوزارة بعض التغييرات للحفاظ على التطوير والمظهر الحضاري للمحطات، ومنها:

- الاهتمام بنظافة المحطات/ عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

- العمل على توحيد نمط أكشاك بيع (المأكولات- الصحف- الاتصالات..) على الأرصفة بشكل معماري واحد، وطرحها على المستثمرين؛ لضمان تحقيق أعلى عائد وتحسين مستوى الخدمة.

- إنشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات؛ ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر.

- زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات، وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات.

- تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.