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القوى العاملة: صرف 8 ملايين جنيه لـ17 ألف عامل غير منتظم بالإسماعيلية

04:11 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
القوى العاملة: صرف 8 ملايين جنيه لـ17 ألف عامل غير منتظم بالإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، عن صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفاً و491 عاملا بإجمالي 8 ملايين و745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبًا للبريد و28 فرعًا للبنك الزراعي.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أن المديرية أجرت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تفتيشًا على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف "سعيد"، أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الاقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.

محمد سعفان مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية السيسي العمالة غير المنتظمة

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