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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

03:24 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

كتب - محمود مصطفى

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019-2020م، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مهنئًا كل الطلاب والعاملين على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.

وأعلن وكيل الأزهر في مؤتمر صحفي اليوم بمشيخة الأزهر نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنَّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وينشر مصراوي نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر عبر الرابط التالي:

رابط النتيجة: http://www.azhar.eg/results.html

الشيخ صالح عباس الأزهر الشريف امتحانات الشهادة الابتدائية امتحانات الشهادة الإعدادية

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