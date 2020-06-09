"محلية النواب" تبدأ اجتماعها لمناقشة تعديل قانون البرك والمستنقعات وقرار وقف تراخيص البناء

كتب- مصراوي:

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومناقشة موازنة وزارة التنمية المحلية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أجلت اجتماعها لمدة نصف الساعة لحين حضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. وقام النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بافتتاح الاجتماع، ثم قال إنه مضطر لإنهاء أعمال الاجتماع لحين حضور الوزير؛ حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرًا وفقًا لجدول أعمال اللجنة.

وستناقش اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وستناقش لجنة الإدارة المحلية مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020- 2021، في ما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وفي ما يخص هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، ومشروع موازنتى هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.

ومن المتوقع أن يرد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على استفسارات بعض النواب في ما يخص وقف رخص البناء بالمدن والقرى؛ طبقًا للبيان العاجل المقدم من النائب عبد الحميد كمال في هذا الشأن، والذي أكد تضرر أكثر من 35 مهنة من هذا القرار، وسبب حالة من الركود والبطالة.