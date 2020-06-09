وكيل الأزهر: لم نتلقَّ اعتذارات عن عدم أداء امتحانات الشهادة الثانوية حتى الآن

كتب - محمود مصطفى:

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العام الجاري 128495 طالبا وطالبة، بالقسم الأدبي بنين 50602 والأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235، والعلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156، ومعهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب.

وأوضح الشيخ صالح عباس أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن عدم التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.