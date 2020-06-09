"الزراعة": أكثر من 3 ملايين طن ارتفاعًا في الصادرات وفتح 7 أسواق جديدة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، إن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا عام 2020؛ وهي السوق الأسترالية أمام التمور المصرية، ونيوزيلندا أمام البرتقال، وموريشيوس أمام البطاطس، والبرازيل أمام الموالح، والجريب فروت لسوق إندونيسيا، وأسواق أوزباكستان والأرجنتين أمام الموالح.

وأعلن القصير ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن، وتلقى تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 2 يونيو الحالي.

وأوضح وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 3 ملايين و226 ألف و150 طنًّا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح والبطاطس والبصل والعنب والرمان والثوم والمانجو والفراولة والفاصوليا والجوافة والخيار والفلفل والباذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و354 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 627 ألفًا و588 طن بطاطس؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألفًا و89 طن بصل، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 27 ألفًا و648 طنًّا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 20 ألفًا و800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و301 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 13 ألفًا و319 طنًّا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و231 طنًّا، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و103 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2105 أطنان، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 1810 أطنان، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 745 طنًّا، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالي 430 طنًّا.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مفتشي الحجر في المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الاستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الأراضي المصرية وضمت قائمة أهم الواردات الزراعية، القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.