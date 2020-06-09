بالصور.. تعافي 138 من "كورونا" بعزل المدينة الجامعية في بني سويف
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
بني سويف- حمدي سليمان:
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تعافي 6 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 138 حالة.
وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا.
الخبر التالى:س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان المقبل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
35444
عدد المصابين
-
9375
عدد المتعافين
-
1271
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7201480
عدد المصابين
-
3538461
عدد المتعافين
-
408788
عدد الوفيات
إعلان