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مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة تقل 6953 مصريًّا خلال 24 ساعة

11:54 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة تقل 6953 مصريًّا خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يسيِّر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 51 رحلة طيران دولي وداخلي وبضائع على مدار الـ24 ساعة، ويستقبل أيضًا 55 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، تقل 6953 راكبًا مصريًّا.

وقالت مصادر بالمطار إن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منذ مارس الماضي؛ بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول؛ خصوصًا بالنسبة إلى رحلات إجلاء العالقين أو رحلات "الشارتر"، ما يعد مؤشرًا مهمًّا على قرب عودة حركة الطيران؛ خصوصًا مع زيادة التشغيل بصورة ملموسة.

وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوروبية، والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي ورحلات الطائرات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين؛ حيث يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات؛ وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

مطار القاهرة الدولي حركة الطيران فيروس كورونا

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