شاكر: كل 10 قروش تخفيضًا في سعر كهرباء الصناعة يكلف الدولة 22 مليار جنيه
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تخفيض سعر الكيلو وات ساعة ١٠ قروش يكلف الدولة ٢٢ مليار جنيه الجهد الفائق والمتوسط للصناعات على مدار الخمس سنوات الماضية.
وأوضح وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، أن الدولة تتحمل ٢٦.٧ مليار جنيه لدعم الطاقة.
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