شاكر: 9.3 مليون عداد مسبوق الدفع لدى المشتركين حتى الآن
10:51 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تركيب 182 ألف عداد ذكي من إجمالي 250 ألف عداد في المرحلة الأولى بنسبة 73%.
وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغت حاليا 9.3 مليون لدى المشتركين حتى الآن.
الخبر التالى:وزير الكهرباء: مد فترة دعم أسعار الشرائح ٣ سنوات جديدة
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