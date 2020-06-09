شاكر: 9.3 مليون عداد مسبوق الدفع لدى المشتركين حتى الآن

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تركيب 182 ألف عداد ذكي من إجمالي 250 ألف عداد في المرحلة الأولى بنسبة 73%.

وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغت حاليا 9.3 مليون لدى المشتركين حتى الآن.