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شاكر: 9.3 مليون عداد مسبوق الدفع لدى المشتركين حتى الآن

10:51 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
شاكر: 9.3 مليون عداد مسبوق الدفع لدى المشتركين حتى الآن

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تركيب 182 ألف عداد ذكي من إجمالي 250 ألف عداد في المرحلة الأولى بنسبة 73%.

وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغت حاليا 9.3 مليون لدى المشتركين حتى الآن.

محمد شاكر عداد مسبوق الدفع العدادات الذكية

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