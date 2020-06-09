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السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي

10:50 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي

الرئيس السيسي ووزير الدفاع

كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتخحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

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