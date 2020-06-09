السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي

كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتخحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.