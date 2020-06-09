اللي له حق هياخده.. وزير الكهرباء يعترف بوجود أخطاء في فواتير التحصيل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، إن الوزارة تسعى لضم حلايب و شلاتين لأول مرة إلى الشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلوفولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.

وأوضح شاكر أنه بنهاية العام الجاري ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة؛ لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشكلات الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه حريص على أن يكون دائمًا سابقًا لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة وأكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالتحصيل، قال وزير الكهرباء والطاقة: "نعترف بأن لدينا أخطاء في فواتير التحصيل، واللي له حق هياخده، والمخطئ سينال العقاب المناسب".