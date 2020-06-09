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وزير الكهرباء: الانتهاء من تصميمات المحطة النووية في الضبعة قريبا

10:34 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
وزير الكهرباء: الانتهاء من تصميمات المحطة النووية في الضبعة قريبا

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالي الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمي الموتمر الصحفي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها ، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى ويعمل حالياً بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

وأوضح أنه يجرى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التي تنفذها شركة روساتوم الروسية.

وعقب الانتهاء من عرض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالي السابق، وذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلف، سيعلن وزير الكهرباء عن الزيادات الجديدة.

محمد شاكر المحطة النووية في الضبعة المؤتمر الصحفى العام المالي الجديد

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شاكر يستعرض إنجازات الكهرباء قبل الإعلان عن زيادة الأسعار الجديدة

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