كورونا في 24 ساعة| مستشار السيسي يحسم موعد ذروة الفيروس.. ومصر تتخطى 35 ألف إصابة

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو تخطي مصر حاجز الـ35 ألف إصابة بالفيروس، ومستشار الرئيس للشؤون الطبية يحسم الجدل حول موعد ذروة الفيروس، وإعلان الحكومة المحافظات الأكبر والأقل إصابة، وتفاصيل اجتماع وزيرة الصحة بمسئولي المستشفيات الخاصة، وإعلانها قرب العودة للحياة الطبيعية بنسبة 100% ونصائح ومحاذير الصحة العالمية بشأن الكمامات القماش، بالإضافة إلى حديث رئيس البرلمان عن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- مستشار الرئيس السيسي يحسم الجدل حول ذروة فيروس كورونا

- وزيرة الصحة: نتجه لعودة الحياة الطبيعية بنسبة 100%

- الصحة: 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

- بعد تخطي 35 ألف حالة.. الصحة تكشف أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا وأقل 3

- "رقابة صارمة".. تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي المستشفيات الخاصة

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- الصحة تكشف مجددًا الطريقة المناسبة لارتداء الكمامة للحماية من كورونا"

- خوفًا من العدوى.. الأزهر يوضح حكم تعقيم المتوفى بكورونا بدلًا من تغسيله

- ​​في 6 محافظات.. طلب إحاطة بشأن تزاحم المزارعين أمام الجمعيات الزراعية

- وزيرة الصحة: لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم

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