​​في 6 محافظات.. طلب إحاطة بشأن تزاحم المزارعين أمام الجمعيات الزراعية

(مصراوي):



تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، تحذر فيه من كارثة بسبب تزاحم المئات من المزارعين أمام الجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة في ظل وباء "كورونا".

وقالت "فهيم"، اليوم الاثنين، شهدت منظومة الكارت الذكي للفلاح، تعثرًا كبيرًا في عملية صرف الأسمدة الصيفية المدعمة، التي تطبق حاليًا في 6 محافظات، هي البحيرة والشرقية وسوهاج وأسيوط وبورسعيد والغربية، نتيجة مشكلات تقنية في تطبيق الكارت، وتضارب القرارات بين وزارة الزراعة والمديريات في المحافظات.

ولفتت إلى أن قطاع عريض من المزارعين لم يتسن له الحصول على الكارت الذكي الخاص بصرف الأسمدة، والسبب في ذلك يعود إلى تشابك مشكلات الحيازات وتفتيتها ووفاة الحائز ومشكلات الورثة فيما بينهم.

وأوضحت "فهيم"، أن هناك خطر شديد على الفلاحين والمزارعين، حيث يتجمع المئات أمام الجمعيات الزراعية يوميًا لصرف الأسمدة في ظل جائحة "كورونا"، لذلك يتوجب حل المشكلة لعدم تزاحم المزارعين أمام الجمعيات أثناء صرف الأسمدة، ووضع آليات لتنظيم عملية الصرف دون تكدس أو تزاحم.

وناشدت عضو مجلس النواب، وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، بالتيسير على الفلاحين، وصرف الأسمدة لحماية حياة المزارعين، وإعطاء توجيهاته بصرف الأسمدة بدون انتظار الكارت الذكي.

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