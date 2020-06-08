صالونات نادرة لحقي وعكاشة والباز ومحمود وجارودي على "يوتيوب الثقافة"



(مصراوي):



أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار خطوات تطوير وإثراء المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين ايديك" من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهريًا، والتي استضافت عظماء الإبداع المصري في الفكر والفن والعلم منهم يحيى حقي، صلاح طاهر، ثروت عكاشة، فاروق الباز، محمد سيد طنطاوي، مصطفى محمود، تحية حليم، روجيه جارودي، عادل إمام، يحيى الفخراني وغيرهم.

وأضافت عبدالدايم، في بيان اليوم الاثنين: "موضوعات الصالونات المختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الأمة الذين شكلوا جزء من الوجدان الجمعي الحديث والمعاصر".

وتابعت: "البث يبدأ في التاسعة مساء الأربعاء 10 يونيو بأحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات وطرح خلاله العالم الكبير الراحل، الكثير من آرائه في عدد من القضايا التى تهم المجتمع".

يسبقه وفي الثامنة والنصف مساء، سلسلة ذاكرة الإبداع حيث يذاع فيلم تسجيلي عن فنان العرائس الكبير ناجي شاكر، الذي يأتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع، ويتضمن ملامح رحلته الفنية وأهم الأعمال التي أبدعها وخلدها التاريخ.