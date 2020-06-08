إغلاق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات في المنيب

كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواجهة كافة أوجه الغش التجاري أو التلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على إغلاق وتشميع أي منشأة مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ الجيزة، ضبط مصنع لإنتاج الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص بالمنيب بمنطقة أبو زارع شارع السويس، وتم إغلاق وتشميع المصنع مع التحفظ على الأقمشة والكمامات المتواجدة واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة.

وقاد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، الحملة حيث تم الغلق والتشميع للمصنع، والتحفظ على 48 ماكينة خياطة المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، كما تم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.