أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إغلاق وتشميع مصنع كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات في المنيب

10:40 م الإثنين 08 يونيو 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواجهة كافة أوجه الغش التجاري أو التلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على إغلاق وتشميع أي منشأة مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ الجيزة، ضبط مصنع لإنتاج الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص بالمنيب بمنطقة أبو زارع شارع السويس، وتم إغلاق وتشميع المصنع مع التحفظ على الأقمشة والكمامات المتواجدة واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة.

وقاد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، الحملة حيث تم الغلق والتشميع للمصنع، والتحفظ على 48 ماكينة خياطة المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، كما تم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مصنع كمامات

الخبر التالى:

"ليا حق عرب".. دعاء فاروق تعلن حصولها على عضوية نقابة الإعلاميين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة