​لمساعدة المكفوفين والأطفال.. جامعة القاهرة: فوز 3 فرق بكلية الهندسة في مسابقة "ابتكار"



(مصراوي):



أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز 3 فرق طلابية بكلية الهندسة، في مسابقة "ابتكار" التي ينظمها مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد منافسة مع نحو 50 فريقًا آخر، حول مشروعات تخرج 2019.

وأشاد الخشت بكلية الهندسة وما تقدمه من خريجين مميزين في كافة التخصصات الهندسية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تعد بيتًا للتعليم والخبرة على أعلى مستوى، حيث تؤهل مهندسي المستقبل العلوم الهندسية والتكنولوجية الحديثة، فضلًا عن خريجي الكلية الذين يقودون عددًا من كبرى الشركات المصرية والعالمية.



وقدم الخشت التهنئة للأساتذة والطلاب على هذا الانجاز المتميز الذي يؤكد تميز التكوين العلمي والبحثي لطلاب وأساتذة جامعة القاهرة.

فيما قدم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، التهنئة للطلاب الفائزين، والذين يمثلون قسمي الإلكترونيات والاتصالات الكهربية والهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون دوما بعرض أفكار حديثة ومتطورة على الطلاب.

وأوضح عبدالفتاح، أن الفريق الأول تحت إشراف الدكتور عمر أحمد نصر في قسم الالكترونيات والاتصالات حصل على المركز الأول في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، عن مشروع لحل مشكلة فقد الأطفال عند الذهاب إلى أماكن التسوق أو الحدائق والأماكن العامة حيث قام الفريق بتصميم وتنفيذ نظام يستخدم كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن للتأكد أوتوماتيكيًا من خروج الأطفال مع أبائم، في حالة اختفائهم أو خروجهم مع شخص آخر، ويقوم النظام بتوجيه الأمن الخاص بالمكان الى البوابة التي فيها المشكلة.

وتقدم الدكتور عمر نصر بمشروع في نفس الموضوع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحصل المشروع على تقييم ممتاز وتمت الموافقة على دعم المشروع لتحويله إلى منتج مبدئي خلال عام.

فيما حصل الفريق الثاني تحت إشراف الدكتور أحمد هشام قنديل بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات على المركز الأول في مجال تطبيقات الموبايل وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، حيث قدم المشروع تطبيقًا لتحسين تواصل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو مشاكل في النطق مع مجتمعاتهم، ويشتمل التطبيق على مجموعة من البطاقات الناطقة تمثل الكلمات الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية حيث يمكن استخدامها مفردة أو تكوين جمل كاملة ويمكن للمريض إنشاء بطاقاته الخاصة، لاستخدام التطبيق كأداة لإعادة التأهيل لتحسين نطق المريض.

أما الفريق الثالث تحت إشراف كل من الدكتورة سحر فوزي والدكتور أحمد البيلي، حصل على المركز الثاني في مسار الواقع الافتراضي وجائزة قيمتها 10000 جنيه لمجموعة الطلاب، ويهدف المشروع إلى تمكين المكفوفين من تجنب العقبات في طريقهم من خلال التعرف على الأشياء المحيطة كما يمكنهم من التعرف على الأشخاص المحيطين، وتطبيق قراءة اللافتات لمساعدة الأميين.​