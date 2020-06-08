​بعد إيقاف 5 مذيعات والبث الحي.. "النهار": تكليف مذيعي القناة باستيفاء تصاريح عملهم

(مصراوي):

أعلنت شبكة قنوات النهار، في بيان لها اليوم الاثنين، التزامها بكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في سبيل تنظيم عمل الإعلام في مصر، من خلال الجهات المعنية والمنوط بها ذلك، ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفة أنها التزمت بالقرار الصادر من المجلس، بشأن إيقاف 5 مذيعات، بالإضافة إلى وقف البث الحي.

وقالت القناة إنها كلفت مذيعيها باستيفاء تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال نقابة الإعلاميين، موضحة أنهم بالفعل توجهوا إلى النقابة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأضاف بيان القناة أن الإعلامي تامر أمين خضع لقرار المجلس بالمثول أمام لجنة الشكاوى، طبقًا للقرار الصادر بذلك، مناشدة المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلامين، بسرعة البت في الطلبات المعروضة أمامهم والخاصة بتوفيق أوضاع الإعلاميين الموقوفين.

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