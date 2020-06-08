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الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا واسترداد 130 فدانًا في الواحات

07:33 م الإثنين 08 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء إجراءات فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، إزالة 16 عقارًا مخالفًا في أحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحومدية وجنوب الجيزة، مضيفًا أن الأعمال شملت إزالة قصر وفيلا تحت الإنشاء بمنطقة التلاجة بكفر الحبل بحي الهرم، كما تم البدء في إزالة عقارين بمنطقة القرصاية بحي جنوب الجيزة، وإزالة 5 عقارات مخالفة بحي الوراق بشارع أولاد سعودي بجور مسجد المغفرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات واسترداد 130 فدانًا في منطقة الباويطي بمركز الواحات البحرية.

أحمد راشد محافظ الجيزة إزالة العقارات المخالفة الواحات

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