"كمامة إيفري وير".. شاهد التزام المواطنين في محطة مصر بإجراءات مكافحة كورونا (صور)

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تصوير- نادر نبيل:



رصدت عدسة "مصراوي"، حركة المواطنين في محطة سكة حديد مصر، اليوم الاثنين، والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية، في إطار قرارات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لتظهر الكمامة في كل مكان.

وتظهر الصور، ارتداء الكمامات بشكل مكثف، ولكل أعمار المواطنين المترددين على المحطة.

وألزمت الحكومة المصرية، المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، في المواصلات العامة والقطارات والمترو، والهيئات والمنشآت الخاصة والحكومية.

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