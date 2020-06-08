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السيسي يستعرض خطط وزارة التجارة وجهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

05:45 م الإثنين 08 يونيو 2020
السيسي يستعرض خطط وزارة التجارة وجهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

تناول الاجتماع استعراض خطط ومشروعات وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية .

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