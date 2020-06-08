لجنة برلمانية توافق على زيادة المخصصات المالية لمشروعات "القوى العاملة"

كتب- يوسف عفيفي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الأثنين، على توصيات وزارة القوى العاملة بزيادة المخصصات المالية بالباب السادس لبعض المشروعات التى تنفذها الوزارة، ومنها مشروع إنشاء مركز التدريب المهنى الصالحية بمحافظة الشرقية، وتطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) في المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بعد أن استعرض ممثلو وزارة القوى العاملة بنود مشروع مقترح بموازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021 .

وأشادت لجنة القوى العاملة، بأداء الوزارة، وما قدمته خلال العام المالى الحالي 2019/2020 في منظومة تطوير التدريب المهني، موجهة الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على كل المجهودات التي بذلتها الوزارة في هذا الخصوص والعمل على أرض الواقع لنعبر بمصر من أزمة كورونا إلى بر الأمان.

من جانبه وجه وزير القوي العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسًا وأعضاء على إتاحة الفرصة لمسئولي الوزارة، لعرض مقترحاتها بموازنة ديوان عام الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021.

وأكد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تقوم بدور رائد في وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهني في مصر، حيث تركز برامج التدريب المهني التي تقدمها على البعد الاجتماعي ، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة التي قد لا تحظى بفرص تدريب في مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزًا ثابتًا يجرى حاليًا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية في 7 مراكز بها للتدريب على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل.

ولفت إلى أنه سوف يتم افتتاح أول مركز بعد تطويره ويطلق عليه "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بحي الشرابية بمحافظة القاهرة قريبًا، ثم يتم افتتاح باقي المراكز تباعا بمختلف المحافظات، كما يوجد 3 وحدات تدريبية ثابتة.

وقال سعفان، إن الوزارة طورت 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، وكانت هذه الوحدات مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته ، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر .

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