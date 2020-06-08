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نقابة الأطباء تنعي طبيب أطفال توفى بفيروس كورونا

03:47 م الإثنين 08 يونيو 2020
نقابة الأطباء تنعي طبيب أطفال توفى بفيروس كورونا

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفى السلام إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

ودعت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، الله أن يتقبله من الشهداء ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

نقابة الأطباء فيروس كورونا طبيب أطفال

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