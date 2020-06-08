عبدالعال: فواتير المستشفيات الخاصة "مرعبة".. وطبقًا للطوارئ يحق للدولة إدارتها

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بأن تتمتع بالحس الوطني في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وقال عبدالعال: "فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي فيروس كورونا مرعبة، نحن في ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف"، مضيفا: "وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المستشفيات الخاصة في مصر على مستوى علمى رفيع، موضحًا: "هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني".

وتابع: "أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدي هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها".

تعقيب علي عبدالعال، كان ردًا على ما أثاره الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمات، مُناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئيًا أو كليًا في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك مبالغة شديدة في أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدًا أنه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

​