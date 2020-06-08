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غدًا.. إعلان نتيجة النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

02:40 م الإثنين 08 يونيو 2020
غدًا.. إعلان نتيجة النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

الشيخ صالح عباس

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامي للأزهر، أعلن عن عقده مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف،لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.

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