"التعليم" تتيح رابط جديد للتقديم لرياض الأطفال
كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط جديد على شبكة الإنترنت للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات بجميع المحافظات.
ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد، لولي الأمر تحديد نوع المدرسة التي يتقدم لها الطالب سواء رسمية "عربي" أو رسمية لغات "تجريبي" والمحافظة التابع لها.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للقبول في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ إلكترونيًا يوم ١ يونيو الجاري على أن يستمر لنهاية الشهر.
ولتسجيل طفلك في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمى لغات 2020/2021
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