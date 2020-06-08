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حالة طوارئ قصوى بـ"الري" للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات وضمان تصريف الحصص المائية

01:02 م الإثنين 08 يونيو 2020
حالة طوارئ قصوى بـ"الري" للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات وضمان تصريف الحصص المائية

وزير الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إن وزارة الري والموارد المائية رفعت حالة الطوارئ القصوى؛ للتعامل مع التصرفات المائية من بحيرة ناصر إلى نهر النيل، لضمان تلبية احتياجات الزراعات الصيفية، وللتعامل مع موسم أقصي الاحتياجات، وضمان تصريف الحصص المائية المقررة.

وأضاف خالد، في تصريح أدلي به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وجه بضرورة تشكيل غرف مركزية؛ لمتابعة حالة الصرف والري خلال فترة الموسم الصيفي، لافتًا إلى متابعة مناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية.

وأشار رئيس مصلحة الرى إلى عمل منوبات على الترع والمصارف وسرعة حل أية مشكلة قد تظهر، وسهولة ضمان وصول المعدات اللازمة لتنفيذ عملية التطهير.

يُذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه عبر الفيديو الكونفرانس، رفع، أمس، حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات، وعمل لجان مرورية ووضع وحدات طوارئ عند محطات المياه.

وزارة الري مصلحة الري التصرفات المائية بحيرة ناصر نهر النيل

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