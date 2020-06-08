اقترح تأجيل الامتحانات.. نائب يتقدم ببيان عاجل لوزير التعليم بشأن الثانوية العامة

تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا، مقترحًا إجراء أبحاث بالمواد التي لا تتم إضافتها إلى المجموع؛ كالتربية الدينية وغيرها من المواد؛ تخفيفًا لعدد الأيام التي يجري الطلاب خلالها امتحاناتهم، حيث لا تمثل تلك المواد أهمية في ظل تلك الجائحة، ويمكن تخطي ذلك من خلال إجراء أبحاث في تلك المواد فور الانتهاء من إجراء الامتحانات.

وأضاف عبدالغني، خلال بيانه العاجل، اليوم الاثنين، أن هذا الاقتراح سيقلل الضغط الطلابي في ظل تفشي فيروس كورونا، وتقليل عملية الانتقال لإجراء الامتحان، وكذلك انتقال الطلاب وأولياء الأمور؛ خصوصًا أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة تتسم بالازدحام الشديد، بجانب توفير الكمامات وأدوات التعقيم؛ مما يخفف من الأعباء الملقاة على الحكومة والوزارة لتوفير تلك الأدوات.

وتابع البرلماني: "والتقليل أيضًا من عدد المراقبين وهيئة التدريس الموجودة للمراقبة؛ مما يؤثر على تخفيف الأعباء المالية الملقاة على الحكومة والوزارة في هذا الشأن، وكذلك التقليل من حالات الازدحام والأيام التي يوجد فيها الطلاب، والتقليل من حالات الإصابة في ما بعد، بالإضافة إلى أن تلك المواد التي لا تُضاف إلى المجموع ولا تمثل أهمية في ظل تلك الأزمة الصحية؛ مما يستوجب البحث عن حل مناسب يتناسب وتلك الظروف الطارئة".

واقترح النائب أيضًا، في ظل ارتفاع حالات وأعداد الإصابات وعدم الجزم بتوقيت الذروة، تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من توقيت الذروة درءًا للمخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها الطلبة وأولياء الأمور وارتفاع حالات الإصابات والوفيات وزيادة الضغط على المستشفيات والطواقم الطبية.

وأشار عبد الغني إلى أنه يتعين على الوزارة سرعة اتخاذ بعض القرارات المهمة، والتي تتمثل في إلغاء الامتحانات بالمواد التي لا تتم إضافتها إلى المجموع النهائي، وإجراء أبحاث بتلك المواد فور الانتهاء من الامتحانات، وتأجيل الامتحانات أسبوعين لحين الانتهاء من وقت ذروة تفشي الفيروس.