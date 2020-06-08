وزيرة الصحة تكشف أسباب استقرار حالات الإصابة بفيروس كورونا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن سبب استقرار عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وتراجع نسب الوفيات، موضحة أن ذلك يرجع إلى بعض الأسباب منها اعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة.
وأضافت وزيرة الصحة، في لقاء على قناة النيل للأخبار، اليوم الاثنين، أن انضمام 320 مستشفى، ساهم في في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية رمضان وأول العيد.
وتابعت قائلة: "اعتمدنا آسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية، وشباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابعهم أيضًا".
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