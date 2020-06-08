"النقل العام" تطالب "الصحة" بتوفير أماكن لعلاج مصابي كورونا
كتب- محمد نصار:
قال مجدي حسن علي، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، إن الهيئة بحاجة للدعم من قبل الحكومة وتحديدًا وزارة الصحة وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وطالب "حسن"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، وزارة الصحة والسكان بتخصيص مستشفى تكون جاهزة لعزل الحالات المصابة بالفيروس حال حدوثها.
وأشار إلى أن مستشفى هيئة النقل العام غير مخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات حال وقوع إصابات بالفيروس بين العاملين بالهيئة، كما أن إمكانات الهيئة المادية لا تسمح بتجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة، فضلا عن أنها تستقبل المئات من العاملين بالهيئة من أصحاب الأمراض المزمنة من غير المصابين بكورونا.
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