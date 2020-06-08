حدث ليلاً| "الدخان" ترد على أخبار رفع أسعار السجائر والجيش الليبي يدمر مدفعية تركية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

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شعبة الدخان تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر يوليو المقبل

كشف إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة ارتفاع أسعار السجائر بمختلف أنواعها في يوليو المقبل.

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كورونا في الوطن العربي: 27 % من الوفيات في مصر.. والسعودية تتجاوز 100 ألف إصابة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 356 ألفًا و223 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 4640 حالة.

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مستشار الرئيس للصحة يوضح سبب زيادة الأعداد في الحصيلة اليومية لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن نسبة 85% من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض بسيطة ويتم شفاؤهم بعد فترة قليلة، بينما 5% وهم من أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون للعلاج بالأدوية وأجهزة التنفس الصناعي وغرف الرعاية المركزة.

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كيف يؤدي طلاب الثانوية امتحان المواد غير المضافة للمجموع في الدور الثاني؟ التعليم ترد

رد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على استفسارات أولياء الأمور، حول كيفية امتحان المواد غير المضافة إلى المجموع في المنزل، للطلاب الذين تم تأجيل امتحانتهم للدور الثاني.

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بعد تعافيه من "كورونا".. ناصر لوزة: "الرعب من الفيروس ليس له أساس علمي"

قال الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية وأحد المتعافين من فيروس كورونا، إن مرحلة الإنكار من أخطر المراحل التي يمر بها مريض كورونا مع بداية إصابته بالفيروس.

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"مش هنخاطر".. وزير التعليم يكشف خطوات دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية

أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن داخل كل مديرية تعليم سيكون هناك لجنة برئاسة المحافظ والمستشار العسكري، بالإضافة إلى مديري مديرية التعليم والأمن بالمحافظة للإشراف على إجراءات تنفيذ تلك الخطوات، وغرفة العمليات التى سيشترك فيها مباحث الإنترنت والأمن الوطني، لمتابعة ومراقبة سيرة فترة الامتحانات الفترة القادمة.

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حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز مليوني حالة

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد حاجز ١١٢ ألف حالة، فيما تجاوزت الإصابات مليوني حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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حصيلة الوفيات بسبب كورونا تتجاوز 400 ألف عالميًا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 400 ألف حالة الأحد، وفقا لمسئولو الصحة.

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الجيش الليبي يدمر سرية مدفعية تركية وحافلة متجهة إلى سرت

دمر الجيش الليبي سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

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المسماري يوجه رسالة صوتية لأبطال الجيش الليبي: سيذكر التاريخ بطولاتكم بحروف من ذهب

وجه العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، التحيه إلى قوات الجيش الوطني نظرا لما تم إحرازه من تقدم في العمليات العسكرية.

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البرازيل توقف إعلان عدد الوفيات بكوفيد-19 بعد تجاوزها لإيطاليا

توقف المسؤولون في البرازيل عن إعلان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة بها وفيات في العالم.

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عقيلة صالح: إعلان القاهرة أفضل الحلول للأزمة الليبية

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء الأحد، إن إعلان القاهرة نتيحة تتويج مشاورات دولية وعربية، مؤكدا أنه أفضل الحلول المطروحة.

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